Умная подсветка, нескользкий пол: челябинцев просят проголосовать за новые остановки
300 новых остановочных комплексов для гостевых маршрутов Челябинска выполнят по единому образцу. Но прежде, чем запускать серийное производство, челябинцев просят высказать свои замечания по проекту.
Новый образец:
— комбинация светопрозрачного и глухого навесов;
— деревянные скамьи комфортной ширины. Дерево окрашено;
— антивандальное остекление;
— «умная» подсветка навеса. Яркий свет включается, когда к комплексу подходит пассажир;
— герметичный информационный модуль-короб;
— антискользящий пол;
— урна;
Разработаны остановки двух типов: длиной три и семь метров, в зависимости от габаритов остановочной площадки и пассажирского трафика. У трамвайных остановок будет укороченный козырек.
А что ждет нынешние остановки зеленого цвета?
— Уберем пришедшие в негодность. Остальные перенесем туда, где или нет комплексов, или их нужно менять, — сказал мэр Владимир Елистратов.
Проголосовать и оставить свои пожелания можно до 21 апреля ЗДЕСЬ. Потом в проект внесут поправки, объявят торги на изготовление. Установить остановки планируется в нынешнем году.
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12 апреля
ИСТОЧНИК KP.RU