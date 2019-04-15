2019-04-15T14:26:45+03:00
Общество

Умная подсветка, нескользкий пол: челябинцев просят проголосовать за новые остановки

«Комсомолка» узнала, что будет с «зелеными» предшественниками
Ольга АНТОНОВА
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Образец новой остановки. Высказывайте свои замечания и предложения. Фото: cheladmin.ruОбразец новой остановки. Высказывайте свои замечания и предложения. Фото: cheladmin.ru
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300 новых остановочных комплексов для гостевых маршрутов Челябинска выполнят по единому образцу. Но прежде, чем запускать серийное производство, челябинцев просят высказать свои замечания по проекту.

Новый образец:

— комбинация светопрозрачного и глухого навесов;

— деревянные скамьи комфортной ширины. Дерево окрашено;

— антивандальное остекление;

— «умная» подсветка навеса. Яркий свет включается, когда к комплексу подходит пассажир;

— герметичный информационный модуль-короб;

— антискользящий пол;

— урна;

Разработаны остановки двух типов: длиной три и семь метров, в зависимости от габаритов остановочной площадки и пассажирского трафика. У трамвайных остановок будет укороченный козырек.

А что ждет нынешние остановки зеленого цвета?

— Уберем пришедшие в негодность. Остальные перенесем туда, где или нет комплексов, или их нужно менять, — сказал мэр Владимир Елистратов.

Проголосовать и оставить свои пожелания можно до 21 апреля ЗДЕСЬ. Потом в проект внесут поправки, объявят торги на изготовление. Установить остановки планируется в нынешнем году.

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12 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU

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