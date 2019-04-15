Певец Шура приехал в суд Челябинска, чтобы защитить побитого директора
В декабре 2018 года в бизнес-зале аэропорта Баландино произошла потасовка. Ее участниками стали известный продюсер Дмитрий Табарчук, певец Шура и его концертный директор Павел Депершмидт. По словам последнего, Табарчук избил его. 15 апреля в Металлургическом райсуде Челябинска начали разбирать дело.
Его ведет мировой суд. Поскольку молодому человеку не был нанесен тяжкий вред здоровью, уголовного преследования Табарчуку не грозит. Впрочем, его могут наказать административным штрафом и потребовать компенсацию.
Продюсер не отрицает, что ударил Депершмидта. В свое оправдание говорит, что это была закономерная реакция на безобразное поведение.
Свидетелем по делу стал Шура. Певец прилетел на заседание и высказался в защиту своего концертного директора. Исполнитель не отрицает, что Павел быль пьян. Однако сам шоумен говорит, что закодирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU