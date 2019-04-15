Певец Шура приехал в суд Челябинска, чтобы защитить побитого директора

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-15T14:37:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В декабре 2018 года в бизнес-зале аэропорта Баландино произошла потасовка. Ее участниками стали известный продюсер Дмитрий Табарчук, певец Шура и его концертный директор Павел Депершмидт. По словам последнего, Табарчук избил его. 15 апреля в Металлургическом райсуде Челябинска начали разбирать дело.

Его ведет мировой суд. Поскольку молодому человеку не был нанесен тяжкий вред здоровью, уголовного преследования Табарчуку не грозит. Впрочем, его могут наказать административным штрафом и потребовать компенсацию.

Продюсер не отрицает, что ударил Депершмидта. В свое оправдание говорит, что это была закономерная реакция на безобразное поведение.

Свидетелем по делу стал Шура. Певец прилетел на заседание и высказался в защиту своего концертного директора. Исполнитель не отрицает, что Павел быль пьян. Однако сам шоумен говорит, что закодирован.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU