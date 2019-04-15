2019-04-15T14:53:48+03:00
Рыбалка

Челябинские рыбаки завершили сезон «твердой воды» соревнованиями

Состязания по ловле на мормышку со льда прошли на Южном Урале
Сергей УФИМЦЕВ
Поделиться:
В чемпионате и первенстве по ловле на мормышку со льда участвовали 10 команд. Фото: Николай Федерягин.В чемпионате и первенстве по ловле на мормышку со льда участвовали 10 команд. Фото: Николай Федерягин.
Изменить размер текста:

Сезон зимней рыбалки в Челябинской области завершен. Рыбаки напоследок устроили состязания. В чемпионате и первенстве по ловле на мормышку со льда участвовали 10 команд из пяти регионов — Удмуртии, Татарстана, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.

— Лед по-прежнему метровой толщины, но снежного покрова уже нет. На второй день соревнований поднялся сильный ветер, но спортсменам это не помешало, — рассказал президент Федерации рыболовного спорта Челябинской области Николай Федерягин.

Призеры первенства Челябинской области:

1 место — Илья Кригер;

2 место — Илья Шалимов;

3 место — Регина Потапова.

Призеры чемпионата Челябинской области:

Личный зачет:

1 место — Артем Зуев (Екатеринбург);

2 место — Игорь Полукаров (Челябинск);

3 место — Андрей Волков (Екатеринбург).

Командный зачет:

1 место — «Клев» (Екатеринбург);

2 место — «ФриФишермен» (Ижевск);

3 место — «Челябинск 1» (Челябинск).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Tele2 проанализировала горнолыжные курорты на основе big data
В Челябинске пропала Луна
Певец Шура приехал в суд Челябинска, чтобы защитить побитого директора
Умная подсветка, нескользкий пол: челябинцев просят проголосовать за новые остановки
В Челябинске парки и скверы обработают от клеща
На кооперативы «Золотой фонд» и «Деловые инвестиции» завели уголовное дело в Челябинске
Выгодный обмен валют накануне праздников покажут в ООО «Компания БКС»
Семилетняя девочка попала в больницу после ДТП на трассе в Челябинской области
В Челябинской области свекр повесил на бывшую жену сына два миллиона кредитов
В Челябинской области во время снегопада перевернулся микроавтобус
Челябинвестбанк обновил приложение «Город 74»
«Ходили по краю, заглядывали вниз»: Жителей Челябинска шокировали подростки, гуляющие по крыше десятиэтажного дома
«Берегите колеса»: На дороге в Челябинске провалился асфальт возле канализационного люка
Полицейские накрыли наркопритон на Северо-западе Челябинска
Автомобилист самостоятельно ремонтирует дороги в Челябинской области
Ребенок отравился сосиской в тесте в Челябинской области
Четырех рыбаков унесло на льдине на середину озера в Челябинской области
Житель Челябинской области устроил пенсионеру щедрое застолье, чтобы обокрасть его
Мокрый снег и ветер придут в Челябинск с воскресенья на понедельник
В Челябинске порядок наводит бабушка-Чистомэн