Челябинские рыбаки завершили сезон «твердой воды» соревнованиями

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-15T14:53:48+03:00

В чемпионате и первенстве по ловле на мормышку со льда участвовали 10 команд. Фото: Николай Федерягин.

Состязания по ловле на мормышку со льда прошли на Южном Урале

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Сезон зимней рыбалки в Челябинской области завершен. Рыбаки напоследок устроили состязания. В чемпионате и первенстве по ловле на мормышку со льда участвовали 10 команд из пяти регионов — Удмуртии, Татарстана, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.

— Лед по-прежнему метровой толщины, но снежного покрова уже нет. На второй день соревнований поднялся сильный ветер, но спортсменам это не помешало, — рассказал президент Федерации рыболовного спорта Челябинской области Николай Федерягин.

Призеры первенства Челябинской области:

1 место — Илья Кригер;

2 место — Илья Шалимов;

3 место — Регина Потапова.

Призеры чемпионата Челябинской области:

Личный зачет:

1 место — Артем Зуев (Екатеринбург);

2 место — Игорь Полукаров (Челябинск);

3 место — Андрей Волков (Екатеринбург).

Командный зачет:

1 место — «Клев» (Екатеринбург);

2 место — «ФриФишермен» (Ижевск);

3 место — «Челябинск 1» (Челябинск).

ИСТОЧНИК KP.RU