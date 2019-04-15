Челябинские рыбаки завершили сезон «твердой воды» соревнованиями
Сезон зимней рыбалки в Челябинской области завершен. Рыбаки напоследок устроили состязания. В чемпионате и первенстве по ловле на мормышку со льда участвовали 10 команд из пяти регионов — Удмуртии, Татарстана, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.
— Лед по-прежнему метровой толщины, но снежного покрова уже нет. На второй день соревнований поднялся сильный ветер, но спортсменам это не помешало, — рассказал президент Федерации рыболовного спорта Челябинской области Николай Федерягин.
Призеры первенства Челябинской области:
1 место — Илья Кригер;
2 место — Илья Шалимов;
3 место — Регина Потапова.
Призеры чемпионата Челябинской области:
Личный зачет:
1 место — Артем Зуев (Екатеринбург);
2 место — Игорь Полукаров (Челябинск);
3 место — Андрей Волков (Екатеринбург).
Командный зачет:
1 место — «Клев» (Екатеринбург);
2 место — «ФриФишермен» (Ижевск);
3 место — «Челябинск 1» (Челябинск).
ИСТОЧНИК KP.RU