В Челябинске пропала Луна
Щенку породы акита-ину по кличке Луна три месяца. Очаровательный рыжик вместе с хозяевами отправлялся из Екатеринбурга в Краснодар.
— Мы с дочкой собирались вылетать самолетом сегодня, 15 апреля, а щенка отправили заранее поездом, чтобы он не испытал стресса от взлета и посадки. Купили спецбилет (2600 руб — прим. ред), заключили договор с дорогой, — рассказала корреспонденту «Комсомолки» Яна Прохорова.
По правилам перевозки животных железной дорогой гулять с животными запрещено. Хозяева купили для щенка упаковку разовых пеленок: естественные надобности справлять.
— Сутки назад нам позвонили проводники поезда, которым ехала Луна. В нарушение правил, они вывели ее на перрон в Челябинске. Мол, в туалет не ходила, выла, — продолжает Яна.
На перроне Луна выскользнула из ошейника с поводком и дала деру. Стоит собака немало — 35 тыс руб. Кто возместит ущерб?
Получив сигнал SOS, хозяева щенка рванули в Челябинск. Они не спят сутки, прочесывают улицы. В соцсетях есть «ориентировки» на щенка. Но Луна как сквозь землю провалилась.
Если вы видели бело-рыжую собаку, позвоните ее хозяевам. Люди измучились. Тел. 8−912−267−27−16 (Яна), 8−982−699−40−77 (Настя). Вознаграждение гарантируется.
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ИСТОЧНИК KP.RU