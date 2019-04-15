Tele2 проанализировала горнолыжные курорты на основе big data

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-15T15:46:46+03:00

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Tele2 проанализировала активность абонентов с декабря 2018 года по март 2019 года на основе технологий «больших данных». В общей сложности клиенты Tele2 во время пребывания на 36 главных курортах РФ скачали и отправили 4,84 Пб — против 0,52 Пб в прошлом сезоне. Таким образом, потребление интернет-трафика выросло почти в 9,3 раза. Абоненты активно общались по телефону, хотя рост потребления голосовых услуг оказался более скромным. В целом клиенты проговорили примерно 280 млн минут, что в 2,2 раза превышает результат сезона 2017-2018 гг.

Список курортов по объему потребленного трафика возглавил сочинский «Роза Хутор», где клиенты Tele2 скачали и отправили 873 Тб. Посетители горнолыжного курорта «Снежинка» в Республике Бурятии израсходовали на 36% меньше терабайтов, что ставит его на второе место списка (556 Тб). Тверской парк «Яр» и «Квань» в Калужской области находятся на 3-м и 4-м месте с результатом 488 и 424 Тб соответственно. Замыкает пятерку лидеров горнолыжный курорт «Губаха» в Пермском крае — общий объем потребленного здесь трафика составляет 327 Тб.

Tele2 проанализировала активность абонентов Челябинской области на горнолыжных курортах «Солнечная долина» и «Абзаково». Помимо местных туристов комплекс был популярен среди жителей ХМАО, Свердловской и Омской областей, Республики Татарстан, а также среди гостей из Москвы. Самым популярным месяцем для поездок стал январь.

В среднем на курорте гости проводили 3 дня. Однако туристы из Сахалина и Камчатки отличились тем, что проводили на склонах «Солнечной долины» в среднем 7 дней, а в «Абзаково» недельные каникулы устроили себе жители Красноярского края. Рост потребления голосовых услуг на территории комплекса «Солнечная долина» в среднем вырос в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом. В прошлом году компания запустила услуги 4G в Белорецком и Абзелиловском районах республики Башкортостан, чтобы современными услугами связи могли воспользоваться посетители горнолыжных курортов «Абзаково» и ГЛЦ «Металлург».

При этом средний возраст клиента Tele2, который проводил каникулы на горнолыжных курортах, — 39 лет. Доли мужчин и женщин, путешествующих на курорты, распределяются примерно одинаково: 52% и 48% соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU