В офисное здание в центре Челябинска нагрянула полиция из-за сообщения о минировании
Утро понедельника в бизнес-центре на Елькина, 45а началось тревожно. Сотрудники получили анонимное письмо с предупреждением — в здании заложено взрывное устройство. Охрана офисного центра и полиция около часа осматривали 19-этажное здание. Эвакуация людей при этом не потребовалась.
— В ходе проведенных мероприятий предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, не обнаружено, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
В администрации комплекса добавили, что письмо пришло еще на выходных, но прочли его сотрудники только сегодня утром, как пришли на работу.
В полицейском главке предупредили, что перед Пасхой и майскими праздниками сотрудники полиции обследуют все торговые комплексы, развлекательные заведения и площади в области. Эта работа проводится для того, чтобы жители смогли отметить праздники спокойно и в безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU