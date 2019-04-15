2019-04-15T16:44:09+03:00
Общество

В офисное здание в центре Челябинска нагрянула полиция из-за сообщения о минировании

Многоэтажное здание проверяли около часа
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Здание осматривали охранники и полицейские.Здание осматривали охранники и полицейские.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Утро понедельника в бизнес-центре на Елькина, 45а началось тревожно. Сотрудники получили анонимное письмо с предупреждением — в здании заложено взрывное устройство. Охрана офисного центра и полиция около часа осматривали 19-этажное здание. Эвакуация людей при этом не потребовалась.

— В ходе проведенных мероприятий предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, не обнаружено, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В администрации комплекса добавили, что письмо пришло еще на выходных, но прочли его сотрудники только сегодня утром, как пришли на работу.

В полицейском главке предупредили, что перед Пасхой и майскими праздниками сотрудники полиции обследуют все торговые комплексы, развлекательные заведения и площади в области. Эта работа проводится для того, чтобы жители смогли отметить праздники спокойно и в безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Tele2 проанализировала горнолыжные курорты на основе big data
В Челябинске пропала Луна
Челябинские рыбаки завершили сезон «твердой воды» соревнованиями
Певец Шура приехал в суд Челябинска, чтобы защитить побитого директора
Умная подсветка, нескользкий пол: челябинцев просят проголосовать за новые остановки
В Челябинске парки и скверы обработают от клеща
На кооперативы «Золотой фонд» и «Деловые инвестиции» завели уголовное дело в Челябинске
Выгодный обмен валют накануне праздников покажут в ООО «Компания БКС»
Семилетняя девочка попала в больницу после ДТП на трассе в Челябинской области
В Челябинской области свекр повесил на бывшую жену сына два миллиона кредитов
В Челябинской области во время снегопада перевернулся микроавтобус
Челябинвестбанк обновил приложение «Город 74»
«Ходили по краю, заглядывали вниз»: Жителей Челябинска шокировали подростки, гуляющие по крыше десятиэтажного дома
«Берегите колеса»: На дороге в Челябинске провалился асфальт возле канализационного люка
Полицейские накрыли наркопритон на Северо-западе Челябинска
Автомобилист самостоятельно ремонтирует дороги в Челябинской области
Ребенок отравился сосиской в тесте в Челябинской области
Четырех рыбаков унесло на льдине на середину озера в Челябинской области
Житель Челябинской области устроил пенсионеру щедрое застолье, чтобы обокрасть его
Мокрый снег и ветер придут в Челябинск с воскресенья на понедельник
В Челябинске порядок наводит бабушка-Чистомэн