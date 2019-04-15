2019-04-15T20:22:32+03:00
Происшествия

Учительница с поддельным диплом четыре года преподавала детям математику в Челябинской области

За это на нее возбудили уголовное дело
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Какие знания учитель давала школьникам остается только догадываться.Какие знания учитель давала школьникам остается только догадываться.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

В Снежинске бывший педагог предстанет перед судом за использование поддельного диплома. Она работала в школе по липовому документу. Преподавала одну из самых сложных дисциплин — математику. Какие знания получили школьники, остается только догадываться.

Четыре года назад при трудоустройстве экс-учитель предоставила отделу кадров диплом об окончании Уральского государственного университета имени А.М. Горького. Хотя на самом деле вуз она не оканчивала — просто купила диплом. Обман вскрылся только осенью прошлого года. Педагога тут же уволили. Возбудили на нее уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Ей грозит до шести месяце ареста.

— По информации вуза, в книге выдачи дипломов математико-механического факультета значится диплом с другими реквизитами и на имя другого студента, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за неисправного холодильника едва не сгорела семья в Челябинске
В офисное здание в центре Челябинска нагрянула полиция из-за сообщения о минировании
Tele2 проанализировала горнолыжные курорты на основе big data
В Челябинске пропала Луна
Челябинские рыбаки завершили сезон «твердой воды» соревнованиями
Певец Шура приехал в суд Челябинска, чтобы защитить побитого директора
Умная подсветка, нескользкий пол: челябинцев просят проголосовать за новые остановки
В Челябинске парки и скверы обработают от клеща
На кооперативы «Золотой фонд» и «Деловые инвестиции» завели уголовное дело в Челябинске
Выгодный обмен валют накануне праздников покажут в ООО «Компания БКС»
Семилетняя девочка попала в больницу после ДТП на трассе в Челябинской области
В Челябинской области свекр повесил на бывшую жену сына два миллиона кредитов
В Челябинской области во время снегопада перевернулся микроавтобус
Челябинвестбанк обновил приложение «Город 74»
«Ходили по краю, заглядывали вниз»: Жителей Челябинска шокировали подростки, гуляющие по крыше десятиэтажного дома
«Берегите колеса»: На дороге в Челябинске провалился асфальт возле канализационного люка
Полицейские накрыли наркопритон на Северо-западе Челябинска
Автомобилист самостоятельно ремонтирует дороги в Челябинской области
Ребенок отравился сосиской в тесте в Челябинской области
Четырех рыбаков унесло на льдине на середину озера в Челябинской области
Житель Челябинской области устроил пенсионеру щедрое застолье, чтобы обокрасть его
Мокрый снег и ветер придут в Челябинск с воскресенья на понедельник
В Челябинске порядок наводит бабушка-Чистомэн