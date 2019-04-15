Учительница с поддельным диплом четыре года преподавала детям математику в Челябинской области

СЕГОДНЯ 20:14 2019-04-15T20:22:32+03:00

За это на нее возбудили уголовное дело

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В Снежинске бывший педагог предстанет перед судом за использование поддельного диплома. Она работала в школе по липовому документу. Преподавала одну из самых сложных дисциплин — математику. Какие знания получили школьники, остается только догадываться.

Четыре года назад при трудоустройстве экс-учитель предоставила отделу кадров диплом об окончании Уральского государственного университета имени А.М. Горького. Хотя на самом деле вуз она не оканчивала — просто купила диплом. Обман вскрылся только осенью прошлого года. Педагога тут же уволили. Возбудили на нее уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Ей грозит до шести месяце ареста.

— По информации вуза, в книге выдачи дипломов математико-механического факультета значится диплом с другими реквизитами и на имя другого студента, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU