Из-за неисправного холодильника едва не сгорела семья в Челябинске

СЕГОДНЯ 21:09 2019-04-15T21:09:48+03:00

Пожар начался в 6 утра в воскресенье, 14 апреля. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

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Утром выходного дня в Ладожском переулке, в Ленинском районе, загорелся двухэтажный частный дом. Домочадцы крепко спали. Почувствовали запах дыма, когда пламя уже охватило весь первый этаж и стало подбираться наверх — к спальням.

Хозяева дома, 50-летние супруги, их 8-летняя внучка и 81-летняя родственница успели сильно надышаться угарным газом. Путь эвакуации через первый этаж им был отрезан. Муж с женой и внучка выпрыгнули в окно со второго этажа. А старушка осталась в доме.

К счастью, к тому моменту прибыли пожарные. С помощью трехколенной лестницы они спасли бабушку.

Супруги при падении получили травмы рук, ног и позвоночника, а также отравились угарным газом. Внучка не травмировалась, но тоже надышалась. Всех троих госпитализировали в больницу. Старушка серьезно не пострадала.

— Специалисты отдела дознания установили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электрического провода холодильника, находящегося на первом этаже, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожарные напоминают жителям: своевременная проверка электрооборудования и электроприборов способна уберечь не только жилище, но также сохранить жизнь и здоровье хозяев.

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ИСТОЧНИК KP.RU