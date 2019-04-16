В Челябинской области сотрудники ДПС научили правильно парковаться «Божью коровку»
Есть в Магнитогорске кофейня на колесах: позитивная машинка, раскрашенная под божью коровку. И все бы хорошо, но, по заявлению одной местной жительницы, «коровка» эта — злостная нарушительница ПДД. Любит она припарковаться прямо на тротуаре.
— Наконец-то и до этой «коровки» добрались! — написала Светлана Старикова в группе «ВКонтакте».
Она выложила фотографии подъехавших к нарушительнице автомобиля ДПС с эвакуатором.
Многие комментаторы отнеслись к этому так: «Ну кому эта «буханка» помешала? Вон сколько еще места на тротуаре!»
Однако, правила ПДД для всех одинаковы. Даже если ты водитель «божьей коровки», разливающей кофе.
— ПДД запрещают парковку на тротуаре, независимо от того, связано это с предпринимательской деятельностью или нет. И что, если места на тротуаре много? Может, тогда всем автомобилистам ставить авто на тротуарах? — поддержал автора поста Евгений Воронцов.
А «Божью коровку» не эвакуировали, а научили правилам. И теперь она стоит, как положено, — на парковке.
Так-то лучше! Фото: vk.com/magnitkacity
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ИСТОЧНИК KP.RU