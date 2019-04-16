«Так просто, для соседей»: мужчина с инвалидностью очистил двор многоэтажки от снега в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 04:39 2019-04-16T04:39:15+03:00

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Жительница дома №13 по ул. Труда Дарья Любицкая выглянула в окно посмотреть на апрельский снегопад, и заметила мужчину с лопатой, чистящего двор. Женщина узнала в нем соседа.

— Вот так вот, просто для людей и соседей. Инвалид, который еле ходит, и у которого правая рука почти не функционирует, чистит снег! Здоровья тебе! — написала Дарья в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК и выложила фото.

Кстати, этот мужчина чистил снег по своему желанию — решил помочь дворникам. Но и они, конечно, не сидели сложа руки. Ведь снега в Магнитогорске навалило в тот день немало!

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ИСТОЧНИК KP.RU