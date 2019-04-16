2019-04-16T04:39:15+03:00
Общество

«Так просто, для соседей»: мужчина с инвалидностью очистил двор многоэтажки от снега в Магнитогорске

14 апреля город замело, как самой настоящей зимой
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Мужчина решил помочь дворникам. Фото: Дарья ЛюбицкаяМужчина решил помочь дворникам. Фото: Дарья Любицкая
Изменить размер текста:

Жительница дома №13 по ул. Труда Дарья Любицкая выглянула в окно посмотреть на апрельский снегопад, и заметила мужчину с лопатой, чистящего двор. Женщина узнала в нем соседа.

— Вот так вот, просто для людей и соседей. Инвалид, который еле ходит, и у которого правая рука почти не функционирует, чистит снег! Здоровья тебе! — написала Дарья в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК и выложила фото.

Кстати, этот мужчина чистил снег по своему желанию — решил помочь дворникам. Но и они, конечно, не сидели сложа руки. Ведь снега в Магнитогорске навалило в тот день немало!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Южном Урале проснулся медведь, устроивший берлогу в черте Снежинска
Жители Магнитогорска помогли дворовой собаке спасти ее щенка
В Челябинской области сотрудники ДПС научили правильно парковаться «Божью коровку»
Из-за неисправного холодильника едва не сгорела семья в Челябинске
Учительница с поддельным диплом четыре года преподавала детям математику в Челябинской области
В офисное здание в центре Челябинска нагрянула полиция из-за сообщения о минировании
Tele2 проанализировала горнолыжные курорты на основе big data
В Челябинске пропала Луна
Челябинские рыбаки завершили сезон «твердой воды» соревнованиями
Певец Шура приехал в суд Челябинска, чтобы защитить побитого директора
Умная подсветка, нескользкий пол: челябинцев просят проголосовать за новые остановки
В Челябинске парки и скверы обработают от клеща
На кооперативы «Золотой фонд» и «Деловые инвестиции» завели уголовное дело в Челябинске
Выгодный обмен валют накануне праздников покажут в ООО «Компания БКС»
Семилетняя девочка попала в больницу после ДТП на трассе в Челябинской области
В Челябинской области свекр повесил на бывшую жену сына два миллиона кредитов
В Челябинской области во время снегопада перевернулся микроавтобус
Челябинвестбанк обновил приложение «Город 74»
«Ходили по краю, заглядывали вниз»: Жителей Челябинска шокировали подростки, гуляющие по крыше десятиэтажного дома
«Берегите колеса»: На дороге в Челябинске провалился асфальт возле канализационного люка
Полицейские накрыли наркопритон на Северо-западе Челябинска
Автомобилист самостоятельно ремонтирует дороги в Челябинской области
Ребенок отравился сосиской в тесте в Челябинской области
Четырех рыбаков унесло на льдине на середину озера в Челябинской области
Житель Челябинской области устроил пенсионеру щедрое застолье, чтобы обокрасть его
Мокрый снег и ветер придут в Челябинск с воскресенья на понедельник
В Челябинске порядок наводит бабушка-Чистомэн