СЕГОДНЯ 04:39 2019-04-16T04:39:56+03:00

Собака не отходила от колодца, куда провалился ее щенок. Фото: Кристина Грозных.

Изменить размер текста: A A

Возле дома по адресу ул. Уральская, 11/2 в Магнитогорске есть пустой колодец без крышки. Он прикрыт доской, и то не полностью. Человек не провалится. А вот бездомный щенок упал туда.

Школьница Кристина гуляла с подругой и услышала, как кто-то жалобно скулит. Так девочки и узнали про щенка. Его мама беспокойно нарезала круги вокруг колодца, не зная, как спасти малыша.

Жители Магнитогорска помогли дворовой собаке спасти ее щенка.

Подружки позвонили в МЧС, но там сказали, что они собак из колодцев не спасают. Тогда Кристина написала просьбу о помощи в соцсети. Тут же отреагировали десятки людей. Мужчины, что приехали первыми, достали щенка и закрыли колодец поплотнее.

Местная жительница рассказала о судьбе собаки-мамы по прозвищу Белка:

— Собачуля несколько лет охраняла стройку этого дома, и строители о ней заботились. Но по окончанию работ с собой не забрали. Сейчас о ней заботятся жильцы. Зимой бедняжку кто-то подстрелил. Ранили в ногу, теперь хромает, — написала Диана Денисова.

После поста в соцсети двух щенков горожане забрали к себе домой. Но один еще остался с Белкой на улице.

Щенок в колодце. Фото: Кристина Грозных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU