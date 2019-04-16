2019-04-16T04:39:56+03:00
Общество

Жители Магнитогорска помогли дворовой собаке спасти ее щенка

Малыш провалился в колодец
Ирина КАРЕЛИНА
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Собака не отходила от колодца, куда провалился ее щенок. Фото: Кристина Грозных.Собака не отходила от колодца, куда провалился ее щенок. Фото: Кристина Грозных.
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Возле дома по адресу ул. Уральская, 11/2 в Магнитогорске есть пустой колодец без крышки. Он прикрыт доской, и то не полностью. Человек не провалится. А вот бездомный щенок упал туда.

Школьница Кристина гуляла с подругой и услышала, как кто-то жалобно скулит. Так девочки и узнали про щенка. Его мама беспокойно нарезала круги вокруг колодца, не зная, как спасти малыша.

Жители Магнитогорска помогли дворовой собаке спасти ее щенка.

Подружки позвонили в МЧС, но там сказали, что они собак из колодцев не спасают. Тогда Кристина написала просьбу о помощи в соцсети. Тут же отреагировали десятки людей. Мужчины, что приехали первыми, достали щенка и закрыли колодец поплотнее.

Местная жительница рассказала о судьбе собаки-мамы по прозвищу Белка:

— Собачуля несколько лет охраняла стройку этого дома, и строители о ней заботились. Но по окончанию работ с собой не забрали. Сейчас о ней заботятся жильцы. Зимой бедняжку кто-то подстрелил. Ранили в ногу, теперь хромает, — написала Диана Денисова.

После поста в соцсети двух щенков горожане забрали к себе домой. Но один еще остался с Белкой на улице.

Щенок в колодце. Фото: Кристина Грозных.

Щенок в колодце. Фото: Кристина Грозных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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