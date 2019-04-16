В действиях фельдшера, которую обвинили в смерти тренера из Магнитогорска, не нашли нарушений

СЕГОДНЯ 08:16 2019-04-16T08:16:27+03:00

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Родные 55-летнего магнитогорца Ефима Карасика написали жалобу на имя главного врача городской станции «скорой помощи». Они требовали наказать врачей неотложки. По мнению родственников, прибывшие на вызов медики не сделали ничего для спасения человека.

— Фельдшер большую часть времени заполняла документы, пока папа задыхался у нее в ногах. Засуетилась только тогда, когда у отца упал пульс и давление. Вызвали бригаду реанимации, но было уже поздно папа умер, — рассказал «Комсомолке» сын погибшего Артем Карасик.

На станции «скорой помощи» провели служебную проверку. Случай с Ефимом Карасиком разбирали на специальной комиссии, с привлечением внештатных специалистов.

— Признаков неоказания медицинской помощи в действиях наших сотрудников не выявлено. К такому выводу пришла комиссия, в состав которой вошли врачи первой категории, — рассказал главный врач ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Александр Шумков.

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ИСТОЧНИК KP.RU