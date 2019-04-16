Иномарка протаранила столб, оставив без света офисы в центре Челябинска
Утром 16 апреля Volkswagen Tiguan протаранил дорожного освещения между ТРК «Горки» и отелем «Видгоф». Из-за аварии в офисах на несколько минут отключилось электричество. Однако источники бесперебойного питания оперативно включились в работу и свет вернулся.
— За рулем иномарки была женщина. Сейчас к ней на помощь приехал мужчина, ждут ГИБДД. Дорогая пустая, непонятно как ее занесло. Очевидно, не справилась с управлением, — рассказали газете «Комсомольская правда — Челябинск» очевидцы.
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ИСТОЧНИК KP.RU