Челябинский детсад атаковала колония грачей

СЕГОДНЯ 08:49 2019-04-16T09:18:40+03:00

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В Челябинске грачи облюбовали березы на участках детского сада №477, что находится в районе перекрестка Победы и улицы Салавата Юлаева,

По словам педагогов пернатые свили на деревьях более 40 гнезд. Если кто-то пытается приблизиться к их домикам, птицы ведут себя агрессивно. Сейчас специалисты спасают детский сад от незваных гостей.

— На прошлой неделе с деревьев сняли 30 гнезд. Вчера, 15 апреля, при поддержке сотрудников Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска повторно сняты еще 19 гнезд, — рассказали в пресс-службе минэкологии Челябинской области.

Экологи говорят, если вовремя не убрать гнезда грачей, дети и взрослые будут страдать от птичьих проделок. Птицы очень шумные, везде разбрасывают сор и ветки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU