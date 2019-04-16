Полиция ищет лжегазовщика, продавшего пенсионерке ненужный газовый анализатор в Челябинской области
Пенсионерка из Троицка пустила в дом лжегазовшика и купила у него дорогущий прибор, который, якобы, сообщает об утечке газа. А чуть позже старушка узнала, что такие приборы не реагируют на утечку. Они дают сигнал при пожаре. Еще и стоят гораздо дешевле, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
— Представившись сотрудником газовой службы, злоумышленник продал пенсионерке за 11 тысяч рублей прибор, якобы, предназначенный для контроля утечки газа. Однако полиция установила, что это устройство оповещает владельца только в случае пожара и не контролирует утечку газа, — рассказывают в пресс-службе.
По требованию прокурора города Троицка в полиции возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Лжегазовщика ищут. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU