Полиция ищет лжегазовщика, продавшего пенсионерке ненужный газовый анализатор в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-16T09:13:15+03:00

Оказалось, что этот прибор стоит дешевле и предназначен для других целей

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Пенсионерка из Троицка пустила в дом лжегазовшика и купила у него дорогущий прибор, который, якобы, сообщает об утечке газа. А чуть позже старушка узнала, что такие приборы не реагируют на утечку. Они дают сигнал при пожаре. Еще и стоят гораздо дешевле, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— Представившись сотрудником газовой службы, злоумышленник продал пенсионерке за 11 тысяч рублей прибор, якобы, предназначенный для контроля утечки газа. Однако полиция установила, что это устройство оповещает владельца только в случае пожара и не контролирует утечку газа, — рассказывают в пресс-службе.

По требованию прокурора города Троицка в полиции возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Лжегазовщика ищут. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU