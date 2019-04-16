В Челябинске парень с толкушкой для пюре попытался ограбить салон сотой связи
Пожалуй, это самое «дерзкое» ограбление за последнее время. Розовая кепка, медицинская маска, резиновые перчатки и толкушка для пюре в руках — вот такой грабитель заявился в один из салонов сотовой связи Челябинска вечером 14 апреля. С уверенным видом парень направился к витрине с самыми дорогими телефонами. Несколько раз дал толкушкой — посыпались стекла.
— Эй, ты что творишь?! — крикнул продавец.
Парень достал телефон и положил в карман, потянулся за вторым. Продавец нажал тревожную кнопку. Чтобы не терять время, сам попытался задержать грабителя. Но «дерзкий» тип сдаваться не собирался. Изо всей силы укусил продавца за руку, и пока тот приходил в себя — выскочил из магазина.
— Но и здесь его постигла неудача. Ведь вылетел он прямо в руки бойцов охранного предприятия и был тут же задержан. Ранее парень уже попадал в поле зрения наших сотрудников, но, по всей видимости, избежал наказания. Ущерб от его действий составил тысячу рублей за разбитое стекло витрины, — рассказали в пресс-службе охранного предприятия «Витязь».
Сейчас с молодым челябинцем разбирается полиция.
— В отделе полиции «Тракторазаводский» возбуждено уголовное дело за попытку ограбления, — сообщили в УМВД России по Челябинску.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU