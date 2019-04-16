В Челябинске парень с толкушкой для пюре попытался ограбить салон сотой связи

СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-16T09:23:46+03:00

Грабителя схватил продавец, но тот укусил его за руку и вырвался

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Пожалуй, это самое «дерзкое» ограбление за последнее время. Розовая кепка, медицинская маска, резиновые перчатки и толкушка для пюре в руках — вот такой грабитель заявился в один из салонов сотовой связи Челябинска вечером 14 апреля. С уверенным видом парень направился к витрине с самыми дорогими телефонами. Несколько раз дал толкушкой — посыпались стекла.

— Эй, ты что творишь?! — крикнул продавец.

Парень достал телефон и положил в карман, потянулся за вторым. Продавец нажал тревожную кнопку. Чтобы не терять время, сам попытался задержать грабителя. Но «дерзкий» тип сдаваться не собирался. Изо всей силы укусил продавца за руку, и пока тот приходил в себя — выскочил из магазина.

— Но и здесь его постигла неудача. Ведь вылетел он прямо в руки бойцов охранного предприятия и был тут же задержан. Ранее парень уже попадал в поле зрения наших сотрудников, но, по всей видимости, избежал наказания. Ущерб от его действий составил тысячу рублей за разбитое стекло витрины, — рассказали в пресс-службе охранного предприятия «Витязь».

Сейчас с молодым челябинцем разбирается полиция.

— В отделе полиции «Тракторазаводский» возбуждено уголовное дело за попытку ограбления, — сообщили в УМВД России по Челябинску.

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ИСТОЧНИК KP.RU