2019-04-16T09:47:39+03:00
Происшествия

Два суицида за неделю: на Южном Урале покончил с собой второй сельский школьник

Причиной самоубийства могли стать проблемы с учебой
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Агаповском районе Челябинской области свел счеты с жизнью 15-летний подросток. Мальчика обнаружили мертвым 15 апреля в сарае. В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются следователи. Основная версия — суицид.

— По данному факту организована проверка. Мотивом для самоубийства могли послужить проблемы с учебой, — сообщили в Следственном комитете.

В Агаповском районе это уже второй случай подросткового суицида за последние пять дней. В конце прошлой недели в селе Агаповка покончил с собой 12-летний школьник. По предварительной версии, причиной его поступка стала потеря дорогостоящего телефона. В надежде, что любимый гаджет найдется, мальчик опубликовал в интернете объявление. Но на него никто не откликнулся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Челябинские школьники очистили свой район от незаконной рекламы
Куда жаловаться на переполненный после субботников контейнер с мусором
В Челябинске парень с толкушкой для пюре попытался ограбить салон сотой связи
Полиция ищет лжегазовщика, продавшего пенсионерке ненужный газовый анализатор в Челябинской области
Челябинский детсад атаковала колония грачей
Иномарка протаранила столб, оставив без света офисы в центре Челябинска
В действиях фельдшера, которую обвинили в смерти тренера из Магнитогорска, не нашли нарушений
На Южном Урале проснулся медведь, устроивший берлогу в черте Снежинска
Жители Магнитогорска помогли дворовой собаке спасти ее щенка
«Так просто, для соседей»: мужчина с инвалидностью очистил двор многоэтажки от снега в Магнитогорске
В Челябинской области сотрудники ДПС научили правильно парковаться «Божью коровку»
Из-за неисправного холодильника едва не сгорела семья в Челябинске
Учительница с поддельным диплом четыре года преподавала детям математику в Челябинской области
В офисное здание в центре Челябинска нагрянула полиция из-за сообщения о минировании
Tele2 проанализировала горнолыжные курорты на основе big data