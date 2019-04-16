Два суицида за неделю: на Южном Урале покончил с собой второй сельский школьник
В Агаповском районе Челябинской области свел счеты с жизнью 15-летний подросток. Мальчика обнаружили мертвым 15 апреля в сарае. В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются следователи. Основная версия — суицид.
— По данному факту организована проверка. Мотивом для самоубийства могли послужить проблемы с учебой, — сообщили в Следственном комитете.
В Агаповском районе это уже второй случай подросткового суицида за последние пять дней. В конце прошлой недели в селе Агаповка покончил с собой 12-летний школьник. По предварительной версии, причиной его поступка стала потеря дорогостоящего телефона. В надежде, что любимый гаджет найдется, мальчик опубликовал в интернете объявление. Но на него никто не откликнулся.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU