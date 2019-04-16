Куда жаловаться на переполненный после субботников контейнер с мусором

СЕГОДНЯ 10:04 2019-04-16T10:04:09+03:00

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На Южном Урале стартовали субботники. Жечь мусор, как это делали раньше, нельзя. Его складывают в мешки и вывозят на свалку. Иногда несвоевременно. Если вы обнаружили, что после субботника контейнерная площадка забита мешками с мусором и их никто не вывозит, сообщите об этом на «горячую линию», призывает пресс-служба минэкологии региона.

В эти дни минэкологии региона и Государственная жилищная инспекция инспектируют город. Чиновники проверяют не только контейнерные площадки, но и мусоропроводы, урны у жилых домов. Ваши звонки подскажут, где есть проблемы.

НА ЗАМЕТКУ

Куда звонить

1. МИНЭКОЛОГИИ РЕГИОНА: 8-922-758-32-07.

2. «ЦЕНТР КОММУНАЛЬНОГО СЕРВИСА»:

— 8-800-333-12-79; 8 (3519) 33-01-33 (Магнитогорск, поселок Локомотивный, а также Верхнеуральский, Кизильский, Агаповский, Нагайбакский, Чесменский, Варненский, Брединский и Карталинский районы);

— 8-800-333-12-79; 8 (351) 200-33-83 (Челябинск, Копейск, Троицк, Южноуральск, Кунашакский, Красноармейский, Коркинский, Еткульский, Еманжелинский, Сосновский, Пластовский, Увельский и Октябрьский районы);

— 8-800-333-12-79 (Златоуст, Миасс, Карабаш, Чебаркуль, Кусинский и Уйский районы).

3. «СПЕЦСЕРВИС»: 8 (35151) 2-01-21.

Кыштым, Верхний Уфалей, Озерск, Снежинск, Нязепетровский, Каслинский и Аргаяшский районы.

4. МУП «КОМРИТСЕРВИС»: 8 (35161) 4-32-22, 8-800-201-11-04.

Усть-Катав, Трехгорный, Саткинский, Катав-Ивановский и Ашинский районы.

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