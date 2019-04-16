Челябинские школьники очистили свой район от незаконной рекламы
Ученики школы №50, «вооружившись» скребками и моющими средствами, считают с остановок, стен домов и столбов незаконную рекламу. Ребята наводят порядок в Калининском районе, в окрестностях своей школы. На борьбу с листовками выходят старшеклассники, помогают им несколько пятиклашек. На доброе дело школьников организовала учительница.
Ребята наводят порядок в Калининском районе. Фото: Лина Рыжова.
— Мы участвуем в конкурсе «Патриоты Челябинска-2019» и в рамках него решили очистить улицу, где находится наша школа, от рекламы на столбах и стенах, — рассказала учитель русского языка, руководитель проекта Лина Юрьевна.
Целый мешок объявлений. Фото: Лина Рыжова.
Пока дети выходили на уборку один раз. На этих выходных, если позволит погода, пойдут снова.
От незаконной рекламы улицы очищают ученики старших классов и пятый класс. Фото: Лина Рыжова.
«Патриоты Челябинска-2019» — это городской молодежный форум. Приурочен к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Форум будет проходить в несколько этапов. Сначала школьники пройдут интеллектуальные испытания, затем защитят свои заранее заготовленные проекты. А еще разработают и проведут социальные акции «Сделай Челябинск лучше!». Победители получат подарки и кубок от Челябинской городской Думы.
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ИСТОЧНИК KP.RU