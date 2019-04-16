2019-04-16T10:26:44+03:00
Общество

Челябинские школьники очистили свой район от незаконной рекламы

Ребята полдня ходили по улицам и убирали объявления
Валентина ВАГАНОВА
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Ребята счищают объявления с помощью моющего средства и скребка. Фото: Лина Рыжова.Ребята счищают объявления с помощью моющего средства и скребка. Фото: Лина Рыжова.
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Ученики школы №50, «вооружившись» скребками и моющими средствами, считают с остановок, стен домов и столбов незаконную рекламу. Ребята наводят порядок в Калининском районе, в окрестностях своей школы. На борьбу с листовками выходят старшеклассники, помогают им несколько пятиклашек. На доброе дело школьников организовала учительница.

Ребята наводят порядок в Калининском районе. Фото: Лина Рыжова.

Ребята наводят порядок в Калининском районе. Фото: Лина Рыжова.

— Мы участвуем в конкурсе «Патриоты Челябинска-2019» и в рамках него решили очистить улицу, где находится наша школа, от рекламы на столбах и стенах, — рассказала учитель русского языка, руководитель проекта Лина Юрьевна.

Целый мешок объявлений. Фото: Лина Рыжова.

Целый мешок объявлений. Фото: Лина Рыжова.

Пока дети выходили на уборку один раз. На этих выходных, если позволит погода, пойдут снова.

От незаконной рекламы улицы очищают ученики старших классов и пятый класс. Фото: Лина Рыжова.

От незаконной рекламы улицы очищают ученики старших классов и пятый класс. Фото: Лина Рыжова.

«Патриоты Челябинска-2019» — это городской молодежный форум. Приурочен к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Форум будет проходить в несколько этапов. Сначала школьники пройдут интеллектуальные испытания, затем защитят свои заранее заготовленные проекты. А еще разработают и проведут социальные акции «Сделай Челябинск лучше!». Победители получат подарки и кубок от Челябинской городской Думы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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