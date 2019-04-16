2019-04-16T11:04:31+03:00
Происшествия

Телефонного террориста, который сообщил о бомбе в Магнитогорске, отдали под суд

Ему грозит непривычно строгое наказание
Андрей АБРАМОВ
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Лжеминера из Магнитогорска отдали под суд. Фото: Ольга КрыльцоваЛжеминера из Магнитогорска отдали под суд. Фото: Ольга Крыльцова
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Ленинский райсуд Магнитогорска начал разбирать дело лжеминера. Мужчина жил в одном из сел Нагайбакского района и 24 января позвонил в органы и сообщил о готовящемся теракте. Аноним предупредил, что взрывное устройство заложено возле жилого дома.

Обвиняемому 35 лет. Его будут судить за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Мужчине грозит до восьми лет колонии. Хотя обычно лжеминерам назначают не более двух лет. И то часто срок дают условный.

Все дело в том, что в момент звонка, в Магнитогорске действовал режим чрезвычайной ситуации. После взрыва 31 декабря размеренный ритм жизни в городе был нарушен. Поэтому можно не сомневаться, что лжеминера будут судить по всей строгости закона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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