Умер известный джазмен из Челябинска Владимир Риккер

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-16T12:17:13+03:00

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15 апреля в Челябинске после тяжелой болезни ушел из жизни известный джазовый музыкант, один из самых популярных джазменов города Владимир Риккер. Он был ветераном ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко», контрабасист, бас-гитарист.

Владимир Фридрихович Риккер родился в 1955 году в Челябинске. Приобщаться к музыке начал с шести лет, когда мама записала его в кружок баянистов. Первый успех пришёл в 1975 году, когда музыканта приняли в оркестр производственного объединения «Полет».

С 1983 года Владимир Риккер – участник Камерного ансамбля джазовой музыки Георгия Анохина и Валерия Нагорного, биг-бэнда под управлением Олега Тергалинского и Станислава Бережнова. Затем Игорь Бурко предложил ему влиться в обновленный состав «Уральского диксиленда».

Свой последний концерт Владимир Риккер отыграл 5 января. Это был новогодний бал «Уральского диксиленда». Буквально на следующий день отправился лечиться, как все надеялись, ненадолго. Ведь впереди – гастроли, концерты, золотой юбилей родного диксиленда. Он был предан своему делу, беззаветно любил семью, не скрывал обострённого чувства справедливости, а потому мог быть резким и «неудобным» в споре, но оставался лёгким в быту и общении. У каждого из нас есть свои истории, свои ласковые имена и прозвища, которыми нас наделял Володя. Мы запомним его разным, но, наверное, самое важное, что останется в памяти об этом человеке – он был музыкантом по духу, призванию и вере. Светлая тебе память наш друг, брат, коллега и учитель.

Прощание с Владимиром Риккером состоится в четверг, 18 апреля в 13.00 в Храме Святителя и Чудотворца Николая на Митрофановском кладбище Челябинска.

Наталья Риккер.

ИСТОЧНИК KP.RU