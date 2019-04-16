Назначен новый председатель Челябинского областного суда
15 апреля президент подписал указ о назначении председателем Челябинского областного суда Вячеслава Малашковца. Ранее судья работал в статусе и.о. Всего судейский стаж его составляет более 20 лет.
— С 2015 года был зампредседателя областного суда, курировал рассмотрение уголовных дел. Возглавлял комиссию по приему квалифицированного экзамена на должность судьи в регионе. Рассматривал дела в составе президиума областного суда, — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.
На Южном Урале место председателя областного суда стало вакантным после назначения занимавшего этот пост Сергея Минина руководителем кассационного суда, который появится в Челябинске и будет отвечать за пересмотр дел в УрФО.
СПРАВКА «КП»
Вячеслав Малашковец родился 18 августа 1967 года в Челябинске. После окончания Свердловской юридической академии проходил службу в ГУВД по Свердловской области. С 1998 года работал в качестве судьи города Березовский. С 2003 года по 2015 год — судьей Свердловского областного суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU