Автор курсов по подготовке к ЕГЭ из Челябинской области получил сто баллов только со второй попытки
Школу Владимир Бабий закончил несколько лет назад. ЕГЭ оставили в его душе неизгладимые впечатления, и Владимир решил помогать школярам в подготовке к экзамену. Он разработал авторский курс и ведет его в интернете.
— В прошлом году я решил проверить себя и пошел сдавать информатику. Но допустил две ошибки — невнимательно прочитал условия заданий. В этом году я решил взять реванш и сдал экзамен на сто баллов, — говорит Владимир Бабий.
Молодой человек оказался в четверке южноуральских выпускников, которые написали досрочный ЕГЭ по информатике с результатом выше 81 балла.
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ИСТОЧНИК KP.RU