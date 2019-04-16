2019-04-16T13:38:30+03:00
Общество

Сегодня в свежем выпуске «Комсомолки» купон со скидкой на модную одежду

И еще масса купонов со скидками на товары и услуги специально для наших читателей
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Покупайте «Комсомолку», вырезайте купоны от наших компаний-партнеров и пользуйтесь на здоровье. Фото: Светлана Маковеева.Покупайте «Комсомолку», вырезайте купоны от наших компаний-партнеров и пользуйтесь на здоровье. Фото: Светлана Маковеева.
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Челябинские читатели газеты получают от «Комсомолки» настоящие подарки. Каждый вторник мы публикуем купоны с реальными скидками, которые фирмы города делают специально для покупателей нашей газеты.

Сегодня, 16 апреля, в номере вы найдете купоны от фирмы SELA, а также спецпредложения на покупку ковров и паласов, свадебные и вечерние платья, кузовной ремонт авто.

Кроме того, с нашими купонами вы можете сходить в мясной ресторан, устроить ребенка в частный детский сад, сходить с семьей в конно-спортивный клуб и сходить с любимым человеком на спектакль в театр.

Не пропустите номер «Комсомольской правды» со скидками от 16 апреля. Покупайте «Комсомолку», вырезайте купоны от наших компаний-партнеров и пользуйтесь на здоровье.

Спрашивайте газету по вторникам в киосках «Роспечать», «Вечерний Челябинск» и почтовых отделениях города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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