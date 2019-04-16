В Челябинске ищут подростков, устроивших скачки по чужим автомобилям

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-16T15:10:46+03:00

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Жители микрорайона Парковый с помощью социальных сетей ищут подростка, который испортил чужой автомобиль. Видео инцидента выложили в сообществе "Парковый Челябинск".

Группа подростков решила похулиганить на парковке у супермаркета, который расположен на перекрестке улицы Бейвеля и Краснопольского проспекта. Пока один из товарищей писал видео, другой с разбега запрыгнул на иномарку и пробежался по ее крыше.

Такие игры возмутили челябинцев. Они советуют хозяину машины не закрывать глаза на инцидент, а обратиться в полицию — подростков следует наказать. Многие даже не против проучить скакуна кулаками.

Хозяин иномарки надеется, что подростков найдут. Фото: сообщество "Парковый Челябинск".

— Помните мужика, который за стрельбу по машине из игрушечного пистолета поставил ребенка на колени? Все истошно кричали: не тронь ребенка! Теперь эти детки подросли! — иронизирует Александр Исаев.

— Этот же парень стоял перед нами в очереди в магазине. Украл бутылку коньяка и торт, убежал с кассы. Охранник не смог догнать, — пишет Маша Колмогорова.

Крыша автомобиля помята. Фото: Андрей Колмогоров.

По словам владельца пострадавшей машины, заявление в органы уже написано. Неподалеку от магазина находится школа. Искать прыгуна, наверное, начнут в ней.

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ИСТОЧНИК KP.RU