Жителей Челябинска перепугал сильный дым на ул. Братьев Кашириных

СЕГОДНЯ 15:52 2019-04-16T15:52:07+03:00

Из-за него почти не видно происходящего на проезжей части

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Дым на проезжей части не на шутку перепугал горожан. Эти фото в редакцию газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» прислали очевидцы. Снимки сделаны 16 апреля примерно в 17:30.

— Сильный дым на перекрестке ул. Братьев Кашириных и 40 лет Победы, — рассказала читательница. — Не видно ни зги. Непонятно, что горит. Может, машина...

Оказалось, ничего не горит.

— Здесь коммунальщики проводят испытания на трубах отопления. Нас предупреждали, что до 17 апреля из-за этих испытаний горячей воды не будет. Видимо, ремонтники вскрыли трубы, из них и повалил такой пар, — объяснил местный житель Василий Малышкин.

Оказалось, это не дым от пожара, а пар. Фото: Вероника Рожкова.

В МЧС также подтвердили, что никаких ЧП на этом участке нет.

— Это не дым, а пар от труб. По нашим данным, работы здесь будут проводиться 16, 17 и 23 апреля, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, ЧП на этой дороге нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU