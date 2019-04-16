Южноуральского школьника, потерявшего дорогостоящий телефон, могли подтолкнуть к суициду
Следователи разбираются в обстоятельствах гибели 12-летнего мальчика из села Агоповка Челябинской области. Тело ребенка было обнаружено 12 апреля в одном из частных домов. По основной версии мальчик покончил жизнь самоубийством. В тот день он потерял дорогостоящий телефон. В надежде отыскать гаджет подросток разместил в интернете объявление, но на него никто не откликнулся.
Правоохранители полагают, что школьника могли толкнуть на крайний шаг. Проверяется версия о том, что мальчик серьезно конфликтовал с кем-то из ближайшего окружения.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В рамках расследования предстоит установить причины и условия, которые послужили мотивом для страшного поступка,- сообщает пресс-служба СК РФ по Челябинской области.
Сейчас сотрудники СКР и полиции допрашивают членов семьи мальчика, одноклассников и педагогов. Помимо этого следствие анализирует его успеваемость, изучает дневники, тетради и школьные журналы.
Известно, что подросток проживал в благополучной семье с мамой и отчимом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU