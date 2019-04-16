Южноуральского школьника, потерявшего дорогостоящий телефон, могли подтолкнуть к суициду

СЕГОДНЯ 18:25 2019-04-16T18:25:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели 12-летнего мальчика из села Агоповка Челябинской области. Тело ребенка было обнаружено 12 апреля в одном из частных домов. По основной версии мальчик покончил жизнь самоубийством. В тот день он потерял дорогостоящий телефон. В надежде отыскать гаджет подросток разместил в интернете объявление, но на него никто не откликнулся.

Правоохранители полагают, что школьника могли толкнуть на крайний шаг. Проверяется версия о том, что мальчик серьезно конфликтовал с кем-то из ближайшего окружения.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В рамках расследования предстоит установить причины и условия, которые послужили мотивом для страшного поступка,- сообщает пресс-служба СК РФ по Челябинской области.

Сейчас сотрудники СКР и полиции допрашивают членов семьи мальчика, одноклассников и педагогов. Помимо этого следствие анализирует его успеваемость, изучает дневники, тетради и школьные журналы.

Известно, что подросток проживал в благополучной семье с мамой и отчимом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU