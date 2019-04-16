Жительница Челябинска нашла дорогую собаку, сбежавшую от сотрудников службы перевозки
Собака редкой породы акиту-ину по кличке Луна пропала 15 апреля. Ее хозяйка — актриса фильмов для взрослых Анастасия Прохорова воспользовалась услугами службы перевозки и отправила любимицу на поезде в Краснодар. Во время остановки в Челябинске проводники вывели четвероногую пассажирку прогуляться на перрон, а она дала дёру. Собаку искали больше суток.
Вечером 16 апреля беглянка нашлась. Об этом на своей страничке в соцсети написала актриса Анастасия Прохорова.
— Сегодня вечером в Челябинске нашлась акита, потерянная работниками Уральского филиала Федеральной пассажирской компании, — сообщила хозяйка.
Луну обнаружила жительница Челябинска. Собака пряталась под машиной, припаркованной недалеко от железнодорожного вокзала. Женщина позвонила по номеру, указанному в объявлении. Чтобы поймать беглянку на место выехал кинолог.
Сейчас Луна находится у челябинки, которая ее нашла. Завтра за собакой в Челябинск приедут ее хозяева.
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ИСТОЧНИК KP.RU