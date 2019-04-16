Буфет курганского вуза придумал сдавать студентам столики за 100 рублей
Студентов Курганской сельхозакадемии возмутила новая услуга в буфете биологического факультета — «аренда столиков». В объявлении написано, что если кто-то хочет поесть еду, принесенную из дома, он может для этого арендовать столик за 100 рублей.
— Как быть студентам? В аудиториях кушать нельзя, в буфете тоже. На полу в коридоре? Я в шоке! — пожаловался студент КГСХА в группе академии во «ВКонтакте».
Его возмущение поддержали и другие студенты. С другой стороны, буфет получает выручку от продажи своей продукции. А если студенты ходят туда кушать свою еду, что остается делать? Многие общепиты такое просто запрещают. А тут решили подзаработать.
Тут же, в соцсети, представитель академии ответил, что помещение под буфет сдано в аренду сторонней организации, которая и устанавливает свои правила.
— Вилочки продают, стаканчики продают, пакетики продают... Теперь и столики «продавать» начали, — написала студентка Ирина Мельникова.
Администрация вуза пообещала разобраться.
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ИСТОЧНИК KP.RU