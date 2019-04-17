Уличный фонарь едва не упал на голову жительнице Магнитогорска

СЕГОДНЯ 04:15 2019-04-17T04:15:28+03:00

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— Дом, улица, фонарь, аптека… или сразу палата? — сочиняют пользователи соцсети «ВКонтакте», перефразируя классика.

Поводом для этого послужил пост жительницы Магнитогорска. 15 апреля она вышла из дома по пр. Металлургов, 12 и, по ее словам, чудом избежала удара фонарем. Он рухнул у подъезда. Отвалился от его козырька.

— Чего удивляться! Железо проржавело, прогнило, давно уже еле держалась эта конструкция. А никто не обращал внимания. Пока петух не клюнет… — написал местный житель.

Горожане посоветовали женщине пожаловаться в Управляющую компанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU