В супермаркет в Челябинской области подкинули иконы

СЕГОДНЯ 04:16 2019-04-17T04:16:36+03:00

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Жительница Магнитогорска сильно удивилась, зайдя в магазин: в фойе прямо на батарее стояли иконы.

— Решила спросить продавцов, зачем им при входе иконы. У продавца глаза на лоб: «Какие еще иконы? Мы ничего не ставили!» Вот зачем люди делают такие вещи? Ну понятное дело, что выкинуть на помойку рука не поднимется. Ну а переложить с себя ответственность на другого — так это мы легко! — анонимно написала женщина в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

У пользователей соцсети возник спор: есть ли что-то плохое в этом поступке, или автор зря возмущается.

— Иконам не место в спуермаркете! — высказалась Татьяна Малова.

— Так специально же оставили, чтобы забрал кто-то, кому они нужны, — написал Марат Мусин.

И действительно. Тут же в комментариях объявились люди, желающие поставить эти иконы у себя дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU