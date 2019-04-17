До конца апреля весь Челябинск обработают от клещей
В Челябинске утвержден график акарицидной обработки. Проще говоря — антиклещевой. Первый этап планируется начать в следующий понедельник, 22 апреля. А последние гектары опрыскают 30 апреля.
Территории, которые нужно обработать, составили районные чиновники и главный санитарный врач области.
— Отметим, что график обработки может быть изменен в зависимости от погодных условий и готовности территории к обработке. Обработка территории проводится после санитарной очистки и при сухой погоде, — сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.
Противоклещевая обработка не гарантирует защиту от укуса. Наиболее эффективный способ защиты от вирусного энцефалита — это вакцинация.
Полный график обработки на 2019 год доступен здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU