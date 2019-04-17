2019-04-17T05:09:53+03:00
Общество

До конца апреля весь Челябинск обработают от клещей

Но это все равно не спасет от опасных насекомых
Андрей АБРАМОВ
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Челябинск обработают от клещей. Фото: Евгения ГУСЕВАЧелябинск обработают от клещей. Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Челябинске утвержден график акарицидной обработки. Проще говоря — антиклещевой. Первый этап планируется начать в следующий понедельник, 22 апреля. А последние гектары опрыскают 30 апреля.

Территории, которые нужно обработать, составили районные чиновники и главный санитарный врач области.

— Отметим, что график обработки может быть изменен в зависимости от погодных условий и готовности территории к обработке. Обработка территории проводится после санитарной очистки и при сухой погоде, — сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

Противоклещевая обработка не гарантирует защиту от укуса. Наиболее эффективный способ защиты от вирусного энцефалита — это вакцинация.

Полный график обработки на 2019 год доступен здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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