Из-за снегопада такси Челябинска взвинтили цены в четыре раза
Снегопаду 17 апреля в Челябинске радуются только таксисты. Эту тему активно обсуждают в социальных сетях. Люди сообщают, что привычная утренняя поездка стоит в три, а то и четыре раза дороже.
Например, маршрут от Тополиной аллеи до Алого поля утром стоил 470 рублей. Когда в обычные дни за такое расстояние берут 100-120 рублей. Поездка от Телотеха до дворца спорта «Юность» — 300 рублей, вместо привычных 80-100 рублей.
В Челябинске выпал снег 17 апреля.
— А что вы хотели: рыночное ценообразование. Агрегаторы такси пытаются привлечь водителей на линию, чтобы отработать как можно больше заявок. Их этим утром точно немерено. Многие уже успели поменять зимнюю резину на летнюю, — рассуждают в соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU