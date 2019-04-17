Из-за снегопада такси Челябинска взвинтили цены в четыре раза

СЕГОДНЯ 05:49 2019-04-17T07:28:00+03:00

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Снегопаду 17 апреля в Челябинске радуются только таксисты. Эту тему активно обсуждают в социальных сетях. Люди сообщают, что привычная утренняя поездка стоит в три, а то и четыре раза дороже.

Например, маршрут от Тополиной аллеи до Алого поля утром стоил 470 рублей. Когда в обычные дни за такое расстояние берут 100-120 рублей. Поездка от Телотеха до дворца спорта «Юность» — 300 рублей, вместо привычных 80-100 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/703639" frameborder="0"></iframe> В Челябинске выпал снег 17 апреля.

— А что вы хотели: рыночное ценообразование. Агрегаторы такси пытаются привлечь водителей на линию, чтобы отработать как можно больше заявок. Их этим утром точно немерено. Многие уже успели поменять зимнюю резину на летнюю, — рассуждают в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU