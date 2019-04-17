2019-04-17T07:49:58+03:00
Происшествия

После масштабной коммунальной аварии в Челябинске два человека остаются в больнице

У пациентов серьезные ожоги ног, но динамика положительная
Андрей АБРАМОВ
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Масштабная коммунальная авария случилась на Северо-Западе Челябинска.Масштабная коммунальная авария случилась на Северо-Западе Челябинска.Фото: СОЦСЕТИ
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Вечером 16 апреля на Северо-Западе Челябинска случилась коммунальная авария. Прорвало трубы с горячей водой. Район Чичерина-Салавата Юлаева-Братьев Каширных заволокло паром. Семеро человек получили травмы.

— После вчерашней коммунальной два человека с ожогами ног остаются в областном ожоговом центре. Пациентам 19 и 46 лет. Их состояние близко к удовлетворительному, наблюдается положительная динамика. Пациентов обезболили и оказывают всю необходимую медицинскую помощь с применением высококачественных материалов, — сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

На место ЧП выезжал врио губернатора Алексей Текслер и мэр Владимир Елистратов. 700 домов остались без отопления и горячей воды. Причиной аварии, вероятно, стала умышленная перегрузка тепловых сетей. Коммунальщики хотели проверить, выдержит ли система напор в случае экстремальных холодов в следующий отопительный сезон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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