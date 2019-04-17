2019-04-17T08:31:35+03:00
Происшествия

Курганец ответит в суде за аварию в Челябинской области, в которой погибли три человека

Люди ехали на свадьбу в Челябинск из Тюмени
Андрей АБРАМОВ
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Прокуратура Красноармейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 58-летнего жителя Курганской области. Он обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к гибели трех человек. Ему грозит до семи лет колонии.

25 января 2019 года курганец вел свой Huyndai IX35 по трассе Миасское — Шадринск. Скорость была около 80 км/час. Иномарка пошла на обгон по встречной и влетела в «Ладу». Известно, что в тот день на дороге была серьезная метель, и курганец рискнул пойти на обгон фуры, не убедившись в безопасности маневра.

— В аварии погибли трое жителей Тюменской области — водитель автомобиля, его жена и теща. Пассажиры ехали в Челябинск на свадьбу к родственникам. Потерпевшей стороной по уголовному делу заявлен гражданский иск на сумму около 4,7 млн. рублей. Уголовное дело направлено в Красноармейский рай суд, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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