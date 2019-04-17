За пожар на стройке конгресс-холла в Челябинске накажут строителей
8 апреля центр Челябинска заволокло черным дымом. Источник оказался на стройке конгресс-холла на берегу реки Миасс. Здание возводят к саммитам ШОС и БРИКС, которые планирует принять Челябинск в 2020 году. В причинах резонансного ЧП разобрались, и теперь прокуратура требует наказать виновников.
— Застройщик пренебрег требованиями Градостроительного кодекса. Рабочие, которые, занимались гидроизоляцией фундамента, выполняли огневые работы в непосредственной близости от места хранения горючих материалов. Это недопустимо, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
От сварочных работ вспыхнул утеплитель. Гендиректору подрядчика прокуратура внесла представление: привлечь халатных рабочих к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU