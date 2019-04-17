Сироте из Челябинской области дали квартиру с солидным долгом за «коммуналку»
Выпускнице детдома из Бакала дали жилье в соцнайм. После интерната сиротам полагается квартира. Правда на жилплощади висел долг за ЖКХ — свыше 11 тысяч рублей.
Также сиротам полагается субсидия на оплату «коммуналки». Но из-за долга девушка оформить ее не могла.
— Кроме того, в жилом помещении индивидуальный прибор учета горячего водоснабжения имел истекший срок эксплуатации, — добавили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Ревизоры выдали чиновникам предписание: устранить нарушения и разобраться с долгом сироты.
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ИСТОЧНИК KP.RU