2019-04-17T08:46:17+03:00
Общество

Сироте из Челябинской области дали квартиру с солидным долгом за «коммуналку»

И неисправным счетчиком горячей воды
Андрей АБРАМОВ
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Выпускнице детдома в Челябинской области дали пожить в квартире с долгом. Фото: Роман ИГНАТЬЕВВыпускнице детдома в Челябинской области дали пожить в квартире с долгом. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Выпускнице детдома из Бакала дали жилье в соцнайм. После интерната сиротам полагается квартира. Правда на жилплощади висел долг за ЖКХ — свыше 11 тысяч рублей.

Также сиротам полагается субсидия на оплату «коммуналки». Но из-за долга девушка оформить ее не могла.

— Кроме того, в жилом помещении индивидуальный прибор учета горячего водоснабжения имел истекший срок эксплуатации, — добавили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Ревизоры выдали чиновникам предписание: устранить нарушения и разобраться с долгом сироты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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