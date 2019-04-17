В Челябинской области неизвестный заглядывает в окна детского стационара и показывает гениталии

СЕГОДНЯ 13:18 2019-04-17T13:20:30+03:00

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В группе «Черное&Белое Магнитогорск» появился такой пост:

— Лежим с ребенком в инфекционном отделении детской больницы №3, по улице Суворова. Палата на первом этаже, окна низко, все видно. Каждый вечер, с 21 до 23 часов, приходит какой-то ненормальный и заглядывает в окна. Если висят шторы, встает на карниз и подглядывает. Сотрудницы больницы говорят, что он давно лазает, пугает детей и мам, трясет своим «хозяйством» перед окнами. Охраны нет, только КПП, но в заборе столько дыр, сюда любой попадет.

В комментариях жительницы Магнитогорска написали, что тоже видели этого типа. Мамы переживают — он может нанести психологическую травму детям. И как бы вообще не оказался педофилом.

— Напишите заявление в полицию, жалуйтесь главврачу. Такого не должно быть! «Хозяйством трясти» на территории детской больницы. При этом начальники больницы даже не чешутся! Срочно исправлять и решать этот вопрос, — высказалась Татьяна.

— Слышала об этом мужике, он психически больной. В районе Индустриальной живет. Вроде бы Сашей зовут, — прокомментировала жительница под ником Puma Puma.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что сейчас полицейские проводят проверку по этой публикации.

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ИСТОЧНИК KP.RU