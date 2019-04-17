Жительниц Челябинска задержали в аэропорту с партией пультов от квадрокоптеров
В аэропорту Кольцово таможенники задержали партию пультов от квадрокоптеров. Технику пытались вывезти две челябинки. В чемоданы они набили 63 единицы техники.
Необычный груз показал интроскоп — лента, на которую ставят багаж для сканирования. Перевозчиц заставали писать объяснительную, куда они везли столько дорогого товара без всякого декларирования. Оказалось, что пульты они купили в Китае. Но техника оказалась неисправна и бизнесвумен повезли его обратно.
Пока товар изъят. После разбирательств, его вернут владелицам и дадут возможность задекларировать дорогой груз и вывезти его как положено. Также им грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости пультов.
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ИСТОЧНИК KP.RU