Жительниц Челябинска задержали в аэропорту с партией пультов от квадрокоптеров

СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-17T13:57:50+03:00

Они не задекларировали дорогой груз и попали на штраф

Изменить размер текста: A A

В аэропорту Кольцово таможенники задержали партию пультов от квадрокоптеров. Технику пытались вывезти две челябинки. В чемоданы они набили 63 единицы техники.

Необычный груз показал интроскоп — лента, на которую ставят багаж для сканирования. Перевозчиц заставали писать объяснительную, куда они везли столько дорогого товара без всякого декларирования. Оказалось, что пульты они купили в Китае. Но техника оказалась неисправна и бизнесвумен повезли его обратно.

Пока товар изъят. После разбирательств, его вернут владелицам и дадут возможность задекларировать дорогой груз и вывезти его как положено. Также им грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости пультов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU