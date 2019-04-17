2019-04-17T14:12:58+03:00
Общество

178 квартир рухнувшего в Магнитогорске дома останутся пустыми

Собственники жилья написали заявление не переезд
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
178 собственников квартир дома по проспекту Карла Маркса, 164 приняли решение уехать.178 собственников квартир дома по проспекту Карла Маркса, 164 приняли решение уехать.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Доме по проспекту Карла Маркса, 164 в Магнитогорске 31 декабря прогремел взрыв. Рухнул подъезд в центре многоэтажки, еще один в дальнейшем демонтировали. Жильцам дали право: оставаться или уезжать. Последним выдадут субсидию на новое жилье. На 16 апреля 178 человек написали заявление на переезд. Это собственники квартир, в которых могут жить и больше человек.

— Мэр Сергей Бердников напомнил, что комиссия признала дом пригодным для проживания. Для создания комфорта в ранее расселенных 5, 6, 9 и 10 подъездах были проведены ремонты — покрашены и побелены стены, заменены старые деревянные окна на новые пластиковые. В ближайшем будущем ремонты будут произведены во всех других подъездах многоэтажки, — сообщает пресс-службе администрации Магнитогорска.

Преобразится и территория, прилегающая к дому. Здесь обещают высадить деревья, установить лавочки, спортивную зону и отремонтировать здание детского клуба.

— Владельцам поврежденных машин, которые находились рядом в момент обрушения седьмого подъезда, были произведены выплаты. Мэр продолжает вести личный прием, — добавили в администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трагедия в Магнитогорске: владелица загадочной квартиры дала подписку о неразглашении

Как мы искали данные однушки, в которой, возможно, был эпицентр взрыва (подробности).

Взрыв в Магнитогорске: что стало причиной? Расследование Ульяны Скойбеды

«Комсомолка» выяснила, что в квартире, в которой был эпицентр взрыва, в ночь на 31 декабря останавливались двое таджиков. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

В Магнитогорске снесли стену дома, пострадавшего от взрыва газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В университете Кургана студентам предложили арендовать столики в буфете по 100 рублей
Мэр города-курорта в Челябинской области не убедил суд отпустить его из-под домашнего ареста
Жительница Челябинской области напала на мужа с ножом во время приготовления ужина
В Челябинске ледяному апрельскому времени рады только белые медведи
Жительниц Челябинска задержали в аэропорту с партией пультов от квадрокоптеров
В Челябинской области неизвестный заглядывает в окна детского стационара и показывает гениталии
Челябинск вошел в число пяти городов-лидеров по объемам автокредитования ВТБ в 2019 году
Сироте из Челябинской области дали квартиру с солидным долгом за «коммуналку»
За пожар на стройке конгресс-холла в Челябинске накажут строителей
Курганец ответит в суде за аварию в Челябинской области, в которой погибли два человека
После масштабной коммунальной аварии в Челябинске два человека остаются в больнице
Из-за снегопада такси Челябинска взвинтили цены в четыре раза
До конца апреля весь Челябинск обработают от клещей
ФАС проверит предложение «брать в рот» от кафе из Челябинска
Когда в Челябинской области перестанет идти снег и придет настоящая весна
В супермаркет в Челябинской области подкинули иконы
Уличный фонарь едва не упал на голову жительнице Магнитогорска
В Магнитогорске водитель маршрутки нашел трехлетнюю пассажирку, чтобы вернуть ее игрушки
Алексей Текслер завел на чиновников 43 папки
Буфет курганского вуза придумал сдавать студентам столики за 100 рублей
Жительница Челябинска нашла дорогую собаку, сбежавшую от сотрудников службы перевозки
Южноуральского школьника, потерявшего дорогостоящий телефон, могли подтолкнуть к суициду
Несколько автомобилей заправили водой на АЗС в Магнитогорске
Жителей Челябинска перепугал сильный дым на ул. Братьев Кашириных
В Челябинске ищут подростков, устроивших скачки по чужим автомобилям
Сегодня в свежем выпуске «Комсомолки» купон со скидкой на модную одежду