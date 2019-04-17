178 квартир рухнувшего в Магнитогорске дома останутся пустыми

СЕГОДНЯ 14:12 2019-04-17T14:12:58+03:00

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В Доме по проспекту Карла Маркса, 164 в Магнитогорске 31 декабря прогремел взрыв. Рухнул подъезд в центре многоэтажки, еще один в дальнейшем демонтировали. Жильцам дали право: оставаться или уезжать. Последним выдадут субсидию на новое жилье. На 16 апреля 178 человек написали заявление на переезд. Это собственники квартир, в которых могут жить и больше человек.

— Мэр Сергей Бердников напомнил, что комиссия признала дом пригодным для проживания. Для создания комфорта в ранее расселенных 5, 6, 9 и 10 подъездах были проведены ремонты — покрашены и побелены стены, заменены старые деревянные окна на новые пластиковые. В ближайшем будущем ремонты будут произведены во всех других подъездах многоэтажки, — сообщает пресс-службе администрации Магнитогорска.

Преобразится и территория, прилегающая к дому. Здесь обещают высадить деревья, установить лавочки, спортивную зону и отремонтировать здание детского клуба.

— Владельцам поврежденных машин, которые находились рядом в момент обрушения седьмого подъезда, были произведены выплаты. Мэр продолжает вести личный прием, — добавили в администрации.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/687282" frameborder="0"></iframe> В Магнитогорске снесли стену дома, пострадавшего от взрыва газа.

ИСТОЧНИК KP.RU