В Челябинске ледяному апрельскому времени рады только белые медведи

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-17T15:05:02+03:00

В Челябинске только белая медведица Аришка рада похолоданию. Фото: chelzoo.ru

Пока горожан сдувает, хищники в зоопарке нежатся на снегу

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Прогноз погоды челябинцев не радует: до конца недели сохранится холодная погода с максимальной дневной температурой до +8 градусов. Ожидается пронизывающий ветер северного и северо-западного направления, 10-12 м/с.

И пока горожане ежатся, белые мишки, питомцы Челябинского зоопарка, наслаждаются погодой. Для арктических топтыгиных ледяной ветер — курорт.

В доказательство пресс-служба зоопарка опубликовала фотографии медведицы Аришки на снегу. Медведица раскинулась,как на пляже, зажмурила глаза. Где-то поблизости прогуливается верный дружок, медведь Семен.

А летом переносить зной медведям помогает… техника, вода, диета. Как рассказали «Комсомолке» в зоопарке, в жару работает льдогенератор — производит снег. Постоянно циркулирует, охлаждаясь, вода в бассейне.

В зной пересматривается меню хищников: в рацион включается больше овощей и фруктов. Кстати, до недавних времен фрукты и овощи для медведей замораживали в лед.

— Наши мишки уже солидного возраста: Семену 18 лет, Аришке — 14, потому зубы нужно беречь, — рассказала культорганизатор зоопарка Анастасия Малиновская.

Укрываются мишки и в каменном домике-берлоге, где в солнцепек всегда прохладно.

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ИСТОЧНИК KP.RU