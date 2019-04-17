Жительница Челябинской области напала на мужа с ножом во время приготовления ужина
17 апреля в час ночи бойцы группы задержания вневедомственной охраны получили сообщение, что в одном из домов по улице Нахимова в Карабаше происходит семейный скандал. Прибывшие на место росгвардейцы услышали в доме женский крик и просьбы о помощи. Войдя в квартиру, увидели лежащего на полу, окровавленного мужчину, возле которого вся в слезах сидела женщина.
Спасти жильца карабашца не удалось. Его жена рассказала, что готовила на кухне ужин. В дом вошел муж. Семейная пара повздорила и супруга схватилась за нож.
— Следственный комитет возбудил уголовное дело за убийство, — добавили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
По статье грозит до 15 лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU