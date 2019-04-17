2019-04-17T15:39:14+03:00
Общество

Мэр города-курорта в Челябинской области не убедил суд отпустить его из-под домашнего ареста

Он проходит по делу о взятке
Андрей АБРАМОВ
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Сергея Ковригина задержали на рабочем месте, в мэрии. Фото:chebarcul.ruСергея Ковригина задержали на рабочем месте, в мэрии. Фото:chebarcul.ru
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В Чебаркуле продолжают расследовать уголовное дело Сергея Ковригина. Экс-мэра обвиняют в получении взятки. У бывшего главы города истекал срок домашнего ареста, а следственные действия еще не закончились. Сторона защиты просила отпустить Ковригина под подписку, но суд оставил его под домашним арестом.

Сергя Ковригина арестовали в марте. Якобы он получил взятку от коммунальных фирм в обмен на землю. Не исключено, что чиновник будет проходить по еще одному делу о мошенничестве при строительстве детсада.

Интересно, что Ковригина не уволили из администрации. На его место пока назначен врио.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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