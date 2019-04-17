2019-04-17T15:50:31+03:00
Общество

В университете Кургана студентам предложили арендовать столики в буфете по 100 рублей

Так решили бороться с теми, кто приходит со своей едой
Андрей АБРАМОВ
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Объявление провисело пару часов.Объявление провисело пару часов.Фото: СОЦСЕТИ
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Пользователи соцсетей обсуждают странную инициативу одного из буфетов в Курганской государственной сельскохозяйственной академии. Там повесили объявление: аренда столика, для посетителей со своей едой, стоит 100 рублей. Квиток провисел недолго: после возмущения его сняли.

В вузе подтвердили, что объявление не фейк. Буфетом занимается индивидуальный предприниматель и это была его инициатива. Таким образом бизнес хотел попугать заочников, которые приходили со своей едой.

В вузе пообещали следить, чтобы таких инцидентов не повторялось. Кроме того, планируют расширить зону для приема пищи, чтобы все, в том числе студенты со своей едой, могли перекусить между занятиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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