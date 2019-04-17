2019-04-17T16:12:21+03:00
Общество

Крупный магазин в центре Челябинска отчистили от незаконной рекламы

Бизнесмены начинают понимать, что самим менять вывески дешевле, чем дожидаться «принудительно-платную» службу
Андрей АБРАМОВ
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Фото: пресс-служба администрации ЧелябинскаФото: пресс-служба администрации Челябинска
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Служба демонтажа Челябинска продолжает отчищать город от обилия незаконной рекламы. 17 апреля сотрудники устроили рейд по ТК «Алое поле».

— На фасаде размещены устаревшие огромные растяжки, которые полностью его закрывают, и при этом еще находятся в ужасном состоянии. Теперь собственнику комплекса придется привести в порядок фасад, — подчеркнул депутат Челябинской городской думы Александр Галкин.

В ближайшее время чиновники обещают усилить работы по демонтажу незаконных рекламных конструкций. Если у бизнеса обнаруживают неправильную вывеску, то сначала отправляют уведомление, с требованием убрать ее. Если в течение месяца требование не исполняется, ее снимают силами службы демонтажа, а все расходы потом предъявляются владельцу конструкции.

— Часто сталкиваемся с негативом собственников, которые уверяют, что не получали уведомление, но документы говорят об обратном, просто тянут до последнего. Сейчас ситуация исправляется, владельцы вывесок понимают, что дешевле самим произвести демонтаж и исправить ситуацию.Сейчас порядка 30% требований исполняется добровольно, — отметил представитель службы демонтажа Дмитрий Палецкий.

— С начала года принудительно демонтировано порядка 200 несоответствующих дизайн-коду вывесок. Еще 1000 предстоит убрать либо самим собственникам, либо силами муниципалитета. В последнем случае собственнику придется возместить расходы на демонтаж, — рассказал Александр Галкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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