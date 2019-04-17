Из Челябинска можно будет улететь прямым рейсом в Геленджик

СЕГОДНЯ 17:02 2019-04-17T17:02:50+03:00

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Этим летом из аэропорта Баландино запускают рейсы в Геленджик. Перевозчикам стала фирма «ЮВТ АЭРО». Первый рейс планируют отправить 20 июня. Сезон полетов на черноморский курорт завершится 21 сентября.

Продажи билетов уже открыты. Перелет в одну сторону — 9 700 рублей. Перевозить пассажиров планируется компактными самолетами Bombardier CRJ-200. Они вмещают 50 человек. Рейсы будут совершать раз в неделю — каждый четверг.

Вылет из Челябинска в 13.00. Полет займет около трех часов. Прибытие в аэропорт Геленджика — 14.10. Обратно самолеты будут вылетать из Геленджика в 15.10 и прибывать в Челябинск в 20.10.

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ИСТОЧНИК KP.RU