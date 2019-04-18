Текслер пригласил боксера Сергея Ковалева провести бой в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:10 2019-04-18T08:10:06+03:00

Ранее сам спортсмен подогревал слухи о том, что поединок действительно может пройти на Южном Урале

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Врио губернатора Челябинской области опубликовал в своем инстаграме фотографию знаменитого боксера Сергея Ковалева. Он родом из Копейска, часто наведывается в Челябинск, но живет и тренируется в Америке.

— Узнаете? Наша с вами гордость, земляк! Подумал, что не помешает встретиться. Давайте скрестим пальцы, чтобы Сергей Ковалев свою защиту титула чемпиона мира WBO провел в Челябинске. С ним переговорил, пригласил, он — «за», — написал Алексей Текслер.

Промоутер Сергея Ковалева сейчас ведет переговоры о бое с Энтони Ярдом. Ранее появились слухи, что бой может пройти в Челябинске. Причем информацию об этом публиковал сам боксер.

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ИСТОЧНИК KP.RU