Текслер пригласил боксера Сергея Ковалева провести бой в Челябинске
Врио губернатора Челябинской области опубликовал в своем инстаграме фотографию знаменитого боксера Сергея Ковалева. Он родом из Копейска, часто наведывается в Челябинск, но живет и тренируется в Америке.
— Узнаете? Наша с вами гордость, земляк! Подумал, что не помешает встретиться. Давайте скрестим пальцы, чтобы Сергей Ковалев свою защиту титула чемпиона мира WBO провел в Челябинске. С ним переговорил, пригласил, он — «за», — написал Алексей Текслер.
Промоутер Сергея Ковалева сейчас ведет переговоры о бое с Энтони Ярдом. Ранее появились слухи, что бой может пройти в Челябинске. Причем информацию об этом публиковал сам боксер.
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ИСТОЧНИК KP.RU