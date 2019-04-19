В Челябинске прохожие спасли двухгодовалого ребенка

СЕГОДНЯ 07:56 2019-04-19T07:56:57+03:00

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Совсем маленького мальчика нашли на лестничной клетке высотки по ул. Хохрякова соседи. Был одиннадцатый час вечера, и ребенок, примерно двух лет от роду, спал прямо на коврике у входной двери. Светловолосый, коротко остриженный. Не смог назвать свое имя. Был одет в футболочку и колготки.

Поскольку имени своего ребенок назвать не смог, и на звонки и стук соседей в квартиру, у двери которой нашли мальчика, никто не отвечал, люди выхвали полицию. Малыша отвезли в одну из детских больниц. Врачи назвали найденыша Димкой. Кстати, никто из взрослых по пропаже маленького мальчика в полицию не обращался.

— Полицейские выяснили, что родители у мальчика есть. За дверями той самой квартиры, у порога которой нашли ребенка, спал отец. Малыш сам открыл дверь, вышел в подъезд, дверь захлопнулась. Матери в тот вечер дома не было: по семейным обстоятельствам она уехала их города, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Ребенок здоров, с ним все хорошо. Он и сейчас в детском отделении больницы. А в отношении нерадивых родителей полицейские составили протокол об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Сейчас полиция проверяет, благополучна ли семья.

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ИСТОЧНИК KP.RU