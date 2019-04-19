В Магнитогорске мошенники крадут деньги с банковских карт
В отдел полиции Орджоникидзевского района Магнитогорска обратились пострадавшие от мошенников люди.
54-летняя женщина сообщила полицейским, что ей на мобильник позвонили незнакомые, представившись сотрудниками службы безопасности банка. Заявили, что с ее счета идет неконтролируемое списание денег, потому «нужна вся конфиденциальная информация» ее карт. Дама доверчиво продиктовала данные по двум своим картам. Тут же со счетов было списано 18 тыс рублей.
В числе обманутых оказался и 38-летний мужчина. В соцсетях ему написал друг и попросил одолжить денег — 15 тыс рублей. Магнитогорец перевел на предложенный счет деньги. А после выяснилось, что страница друга взломана, друг его к нему не обращался.
Полиция Магнитогорска в очередной раз напоминает о том, что не в коем случае не нужно сообщать конфиденциальные данные банковских карт и счетов. При обращении друзей из социальных сетей с ними нужно созвониться и удостовериться, что им действительно требуется какая-либо помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU