В Магнитогорске мошенники крадут деньги с банковских карт

СЕГОДНЯ 08:30 2019-04-19T08:30:25+03:00

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В отдел полиции Орджоникидзевского района Магнитогорска обратились пострадавшие от мошенников люди.

54-летняя женщина сообщила полицейским, что ей на мобильник позвонили незнакомые, представившись сотрудниками службы безопасности банка. Заявили, что с ее счета идет неконтролируемое списание денег, потому «нужна вся конфиденциальная информация» ее карт. Дама доверчиво продиктовала данные по двум своим картам. Тут же со счетов было списано 18 тыс рублей.

В числе обманутых оказался и 38-летний мужчина. В соцсетях ему написал друг и попросил одолжить денег — 15 тыс рублей. Магнитогорец перевел на предложенный счет деньги. А после выяснилось, что страница друга взломана, друг его к нему не обращался.

Полиция Магнитогорска в очередной раз напоминает о том, что не в коем случае не нужно сообщать конфиденциальные данные банковских карт и счетов. При обращении друзей из социальных сетей с ними нужно созвониться и удостовериться, что им действительно требуется какая-либо помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU