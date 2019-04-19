Челябинцы считают дни до шествия Бессмертного полка

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-19T09:13:14+03:00

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Самый удивительный порыв души наших современников — это шествие Бессмертного полка. Когда кажутся несрочными бытовые хлопоты, когда раскрываешь семейный альбом, достаешь фото дедушки или бабушки и с этими реликвиями выходишь на улицу в День Победы.

9 мая 2019 года колонна полка пройдет по центру Челябинска.

— Сбор колонны в Челябинске начнется на площади перед ЮУрГУ в 13.30, а шествие — в 15.00. Мы пройдем по пр. Ленина, по ул. Цвиллинга к Вечному огню. Полк прошагает по улицам всех городов и районов области. Под знамена праздника выйдут более 300 тысяч южноуральцев, — рассказал корреспонденту газеты «Косомольская правда» — Челябинск» руководитель регионального исполкома движения «Бессмертный полк» Игорь Белехов.

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ИСТОЧНИК KP.RU