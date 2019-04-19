2019-04-19T09:13:14+03:00
Общество

Челябинцы считают дни до шествия Бессмертного полка

9 мая под знамена Победы с портретами своих героев встанут тысячи горожан
Ольга АНТОНОВА
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Это - Челябинск, Бессмертный полк!Это - Челябинск, Бессмертный полк!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Самый удивительный порыв души наших современников — это шествие Бессмертного полка. Когда кажутся несрочными бытовые хлопоты, когда раскрываешь семейный альбом, достаешь фото дедушки или бабушки и с этими реликвиями выходишь на улицу в День Победы.

9 мая 2019 года колонна полка пройдет по центру Челябинска.

— Сбор колонны в Челябинске начнется на площади перед ЮУрГУ в 13.30, а шествие — в 15.00. Мы пройдем по пр. Ленина, по ул. Цвиллинга к Вечному огню. Полк прошагает по улицам всех городов и районов области. Под знамена праздника выйдут более 300 тысяч южноуральцев, — рассказал корреспонденту газеты «Косомольская правда» — Челябинск» руководитель регионального исполкома движения «Бессмертный полк» Игорь Белехов.

Где изготовить портреты-штендеры?

«Альмарин». Ул. Доватора, 16а. Тел. 217-03-18.

Цена: 390 руб — односторонний; 490 руб — двусторонний;

— Типография «Проспект». Свердловский проспект, 64. Тел. 242-02-50.

Цена: 500 руб.

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Цена: 350 руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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